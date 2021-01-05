Bitlis Belediyesi logosunu değiştiriyor

Yarışmada birinci gelen eser sahibine 7 bin 500 TL para ödülü verilirken, yine yarışmada dereceye giren ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin TL, dördüncü ve beşinciye ise bin TL ödül verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, köklü tarihi ve kadim kültüründen aldığı güçle ve modern dokunuşlarla değişen ve gelişen Bitlis'in bir marka şehir olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Tanğlay, “Çalışıyoruz, kentimiz ve halkımız için iyi işler çıkardığımıza inanıyoruz. Bitlis'imiz zaten köklü tarihi ve tarihi eserleriyle bir açık hava müzesi adeta. Medeniyetlere beşiklik etmiş olmasından gelen birikimle oluşan kadim kültürü ve muhteşem doğasıyla bir yeryüzü cenneti. Biz kentimizi seviyoruz ve sevdiğimiz için de her şeyin en iyisine layık görüyoruz. Marka ve kurumsal kimlik çalışmamızı da olabilecek en güzel şekilde yapmak için yarışma düzenleme kararı aldık. Bu yarışma sonucunda karar kılacağımız logonun Bitlis'i temsil eder nitelikte, tarihsel, kültürel ve geleneksel simgelerinin modern yorumunu içermesini istiyoruz. Yarışma ile oluşacak sinerji ve ortak akılla varılacak sonucun kentimize artı değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Yarışma başvurusu ve başvuru koşulları için gerekli bilgilerin belediyenin internet sitesinde yer aldığı bildirildi.