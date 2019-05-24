Bitlis Belediyesi okul önlerine trafik şeridi çekiyor

Belediye ekipleri, şehrin trafik sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Trafik Zabıta Amirliği tarafından sorun olan noktalar tek tek tespit edilerek, çözüm projeleri uygulamalı olarak hayata geçirilmeye çalışılıyor. Özellikle okul önleri, park sorunları, yoğun cadde ve sokaklarda düzenleme ve trafik akışını arttırıcı önlemlerin kısa zamanda hayata geçeceğini ifade eden Zabıta Amiri Besim Açıkyol, ilköğretim okulları önünde yaya geçişi, servis araçları için nizami park yerlerini tespit ederek, belirlenen yerlerin trafik şeridini boyadılar. Açıkyol, şehrin merkezinde olan okul önlerinde meydana gelen trafik kazalarının bu uygulama ile en aza indirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Şehir merkezinde gelişigüzel park sorununun önüne geçmek için yol kenarlarına dubalar çakılarak önlem de alındı.