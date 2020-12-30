Bitlis Belediyesi personelleri korona virüs testi yaptırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan Bitlis Belediyesi, hem kendi personellerini hem de halkı koruma amacıyla tüm personelini korona virüs testine tabi tuttu. Tüm birimlerde aynı uygulama gerçekleştirilirken, belediyenin tüm alanları ise dezenfekte ediliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, özellikle vatandaşla birebir muhatap olan sahada hizmet veren tüm personeller ve halk ile direk temas halinde bulunan bütün çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile kendi istekleri doğrultusunda test yaptırdıklarını kaydetti. Başkan Tanğlay, “Belediyemizde çalışan personelimize maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Hizmet binamız başta olmak üzere tüm birimlerimizde çalışmalar yürütüyoruz. Gerek bilgilendirme çalışmalarımız gerekse de sahadaki tedbirlerimizle yaygın hale gelen bu salgını inşallah kontrol altına alacağız. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personellerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.