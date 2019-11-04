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Bitlis Belediyesi su kanallarında çalışma başlattı

Bitlis Belediye ekipleri, yağışlar başlamadan mahallelerde sel ve su baskınlarına karşı önlem almaya başladı.


Yağmur suyu drenaj hatlarını temizleyip hasar gören mazgalları onaran belediye ekipleri, diğer taraftan ise yol kenarında yeni su tahliye kanalları inşa ediyor. Belediye ekipleri, kentin değişik noktalardaki çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.


Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Beşminare Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde yağmur suyu drenaj hatlarını temizleyip hasar gören mazgalları onardıklarını belirterek, diğer mahallelerde ise yağmur sularına karşı yol kenarında yapımına başladıkları kanal çalışmalarını tamamladıklarını kaydettiler.

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