Bitlis Belediyesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi

Kent merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Bitlis Belediyesi, mahallelerdeki hizmetlerini de eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bitlis Belediyesi, mahalle yollarına kilit parke taşı döşeme çalışması yaparak, mahalle sakinlerini yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtaracak.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nin bozulan yolları söküp yerine yeniden kilit parke taşı döşemesi yaptı. Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmalarını sonlandırıldıktan sonra ekiplerin ara vermeden diğer mahalle ve sokaklarda da belirlenen program çerçevesinde yol ve kaldırım çalışmalarına devam edileceği belirtildi.