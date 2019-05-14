Bitlis Belediyesinde toplu sünnet hazırlığı

Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenecek toplu sünnet şöleni için kayıtların 31 Mayıs tarihinde son bulacağı belirtildi.
Bitlis Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamaları arasında yer alan toplu sünnet şöleni için kayıtlar alınmaya başlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde alınan kayıtlar için en küçük 2015 doğumlular olmak üzere 4-8 yaş aralığındaki çocukların kaydı gerçekleştiriliyor.
Nüfus cüzdanı fotokopisiyle yapılan başvuruların tamamlanmasıyla birlikte çocuklara sünnet kıyafeti dağıtımı da gerçekleştirileceği bildirildi.