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Bitlis Belediyesinden bahar temizliği

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran, bahar temizliği yapan işçileri ziyaret etti.


Havaların ısınmasıyla hummalı bir şekilde bahar temizliğine başlayan belediye ekipleri, sırayla tüm mahallelerde temizlik çalışmalarını yürütüyor. Temiz ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için kurulan temizlik ekibi, Hüsrevpaşa ve Hersan Mahallelerinin yanı sıra kent genelinde yaptığı temizlik çalışmaları ile vatandaşların takdirini topladı. Temizlik çalışmalarını devam ettiği alanları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran, havaları ısınmasıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Saldıran, "Baharın gelmesiyle toplu temizlik ekibimizle beraber boş arsalarımızı, yollarımızı, kaldırımlarımızı elden geçiriyoruz. Kimisi temizlik araçlarıyla yolları süpürüyor, kimisi yıkıyor. Boş arsalarımızı da iş makinalarımızla temizleyerek şehrimizi çok daha güzel bir hale getiriyoruz. 78 temizlik personelimizle her gün halkımıza hizmet veriyoruz. Temiz ve güzel bir Bitlis için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

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