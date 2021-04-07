Bitlis Belediyesinden bahar temizliği

Temizliği ile örnek iller arasında gösterilen Bitlis'te belediyeye bağlı ekipler bahar temizliğine başladı. Program dahilinde il merkezinde bulunan 13 mahallede genel temizlik başta olmak üzere kaldırım ve refüj temizliği de gerçekleştirilecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, "Kış mevsiminin ardından şehrimizde bahar temizliğine başladık. 13 mahallenin tamamında bir program dâhilinde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarında gündüz mahalleler temizlenirken ana arterlerde yıkama gerçekleştireceğiz" dedi.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Kış mevsiminin ardından Bitlis Belediyesi bahar temizliği başlattı. Mahallemiz tertemiz oldu. Başta belediye başkanımız olmak üzere burada görev yapan tüm personellere teşekkür ederiz" dediler.