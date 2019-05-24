Bitlis Belediyesinden bedava cenaze işlemleri

Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların en zor ve acılı gününde cenaze ile ilgili her türlü hizmeti ve desteği sağlamaktadır. Gün ve saat gözetmeksizin tüm cenaze hizmetleri, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Ayrıca cenaze yıkama, kefenleme ile cenaze sahibin ilk gün yemekleri ile çay ve şekeri de belediye tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara acılı günlerinde yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tanğlay, "Mezar yeri haricindeki tüm cenaze hizmetleri ücretsiz olarak karşılıyoruz. Her şeyin en iyisine layık olan halkımıza hak ettiğini verebilmek amacıyla her alanda olduğu gibi görev başındayız. Cenaze işlemleri noktasında bizler için mesai mefhumu söz konusu değildir. Halkımıza bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.