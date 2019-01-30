Bitlis Belediyesinden büyük su indirimi

Bitlis Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere ticarethanelerin su ücretlerinde yüzde 37 indirim kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na en hızlı refleks gösteren ve sosyal tesislerinde yüzde 37 indirime giden Bitlis Belediyesi, bütçe görüşmelerinde de önemli bir karara daha imza attı. Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye destek olmak adına oy birliğiyle alınan kararla, su fiyatlarında indirime gidildi. 2019 bütçelerinin görüşüldüğü Bitlis Belediye Meclisinde, 2018 su bedellerine göre suya yüzde 37'lik bir indirim kararı alındı. Alınan karar, 1 Ocak 2019 itibariyle faturalara yansıyacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, “Bitlis Belediyesi olarak Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na tam destek verelim ve vatandaşımızın bütçelerine katkıda bulunalım istedik. Onların bir nebze olsun bu ekonomik sıkıntıda rahat etmeleri anlamında yüzde 37'lik ciddi bir su indirimini kararlaştırdık” dedi.