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Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Altunkalbur Mesire Alanında devam eden çalışmaları inceledi.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Tanğlay, “Geçen sene yapımına başladığımız, ancak kış sezonuna girdiğimizden yapımını durdurduğumuz Altunkalbur Mesire Alanını tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz. Vatandaşların günlük iş hayatından çıkıp rahat nefes alacakları bir mekan oluşturacağız. Burada çevre düzenleme çalışmaları yapılarak bordur taşı döşenecek. Çim ekimi ve yeşillendirme çalışmaları yapılacak. İçinde havuzlar yapılıp, şelale görünümünde olup güzel bir görünüme sahip olacaktır. Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirdikleri, hafta sonları aileleri ile birlikte gelip piknik yapabilecekleri ortamlara çevireceğiz. Her şey Bitlis için diyerek 7/24 ekiplerimizle çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

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