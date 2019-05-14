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Bitlis Belediyesinden kaldırım çalışması

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kent merkezinde devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.


Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Beşminare Mahallesi TOKİ 1. etap mevkiinde baskı beton uygulama kaldırım çalışmasına başladı. Bitlis Belediyesi, yayaların daha güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla Beşminare Mahallesi TOKİ 1. etap mevkiinde bordür ve beton parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.


Ekipler, ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis merkez ve çevre mahallelerin muhtelif yerlerine baskı beton uygulama yapıldı.

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