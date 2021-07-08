Bitlis Belediyesinden kaldırımlara çöp kovası yerleştirme çalışması

Daha temiz bir Bitlis için mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm mahalleleri sokak sokak dolaşarak çöplerin toplamasının yanı sıra yeni çöp konteynerleri ve sallama kovaları bırakarak çöp sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ahmet Eren Bulvarı'nda yer alan kaldırımların üzerinde 50 metre aralıklarla sallama çöp kovaları yerleştirilmeye başlandı.

Sallama çöp kovalarının Ahmet Eren Bulvarı'nda monte edilmeye başlandığını belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha temiz bir kent için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Kent merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı prestijli caddelere daha önceden yerleştirilen ve kullanılmayacak durumda olan çöp kovalarını yenilemeye başladıklarını dile getiren Tanğlay, “Çalışmalarda ekipler, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarının sökümünü yaparak, yerine yeni çöp kovaları monte ediyor. Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda startı verilen çalışmada ekipler, daha önceden tespiti yapılan kentin diğer caddelerinde de kullanılmayacak durumda olan ve kırılan çöp kovalarını yenileyecek. ‘Temiz Çevre, Temiz Bitlis' sloganıyla başlattığımız çalışmalarda, şehrin işlek caddelerine yerleştirilecek olan modern çöp kovaları, sigara küllüklerini de içinde barındırıyor” diye konuştu.