Bitlis Belediyesinden karla mücadele çalışmaları

Bitlis'te gece saatlerinde etkisini gösteren kar, mahalle yollarını ulaşıma kapattı.

Gece saatlerinde işe başlayarak kentte karla mücadele çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, kent merkezindeki kar birikintilerini kamyonlarla kentin dışına taşıyor. Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, kenti 6 bölgeye ayırdıklarını, buraların yollarını da açmak için gece gündüz çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 32 iş makinesi ve 70 personelle vardiyalı olarak çalıştıklarını belirten Aras, "Kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Akşam saatlerinde beri kentte aralıksız kar yağışı var. İlk etapta toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açtık. Daha sonra mahalle yollarında temizleme çalışması yürüttük. Kentte kapalı mahalle yollarını da açtıktan sonra yol genişletme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz açılan yolların buzlanmaması için de tuzlama çalışması yürütüyor” dedi.