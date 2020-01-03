Bitlis Belediyesinden karla mücadele çalışması

Kentteki ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda herhangi bir problem yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde fazladan mesai yaparak çalışma alanlarını genişletiyorlar. Buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda gece gündüz tuzlama çalışmaları yapılıyor. Yapıldığı çalışmaları yakından takip eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Fen İşleri Müdürlüğümüz olarak kar yağışının olması muhtemel saatlerde hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için azami gayreti gösteriyoruz. Çalışmaları takip ederek vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda organize olarak sorunları en kısa sürede çözüyoruz” dedi.