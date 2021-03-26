Bitlis Belediyesinden karla mücadele çalışması

Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle açılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ara sokaklarda ulaşıma kapanan yollara yönelik çalışma başlattı. Belediye ekipleri, kısa sürede kapanan yolları ulaşıma açmak için bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi ekipleri; ana arter, meydanlar, sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, “Ocak ayından beri karla mücadele ediyoruz. Yoğun yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştılar ve halen aynı kararlılıkla çalışıyorlar. Kar yağışının etkisini arttırması ile karla mücadele ekiplerimiz gece saatlerinde çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız sırasında araç sahiplerinden destek bekliyoruz. Araçlarını yol kenarına park etmemelerini rica ediyoruz. Bazen yol kenarına bırakılan bir araç tüm çalışmalarımızı sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla bu konuda halkımızın destek olmasını istiyoruz” dedi.