Bitlis Belediyesinden korona virüsle mücadele çalışması

Bitlis Belediyesi toplu ulaşım araçlarını düzenli olarak mikrop ve virüslere karşı dezenfekte ediyor. Uygulama kapsamında her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı toplu taşıma durakları ve otobüsler, ekipler tarafından temizleniyor. Ardından da özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak virüslere karşı dezenfekte ediliyor.

Temizlik kapsamında araçların içi ve dışı detaylı olarak dezenfekte edilirken, vatandaşların temas ettiği tutamaklar, borular ve koltuklar da hijyenik hale getiriliyor. Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, toplu taşıma araçlarında oluşabilecek mikrobik ve bakteriyel durumları önlemek için düzenli olarak kapsamlı dezenfekte çalışması yapıyor.

"Olası tehditlere karşı önlemimizi aldık"

Konu hakkında açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ulaşım araçlarında rutin dezenfekte işlemlerinin yapıldığını anlattı. Dünyada söz konusu salgın nedeniyle periyodik uygulanan dezenfeksiyon işlemlerini artırdıklarını belirten Başkan Tanğlay, belediye olarak bu konuyla ilgili daha önce eylem planı oluşturduklarını kaydetti. Tanğlay, toplu ulaşım araçları dışında kapalı alanlarda, ibadethanelerde ve diğer bütün faaliyet alanlarında günlük dezenfeksiyon işlemlerine devam ettiklerini söyledi. Tanğlay, "Biz olası bir tehditten dolayı her türlü önlemi aldık ve almaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.