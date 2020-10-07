Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışmaları

Yükseliş mahallesinin biten su, kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarını ardından yol genişletme çalışmaları ve istinat duvarları da tamamlayan Bitlis Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında 3 kilometrelik yolu kısa bir süre içinde sıcak asfalt dökülerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptığı açıklamada, kanalizasyon, su ve doğalgaz çalışmasını bitirdikten sonra üst yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Çalışma yürütürken en çok dikkat edilen konulardan birinin en kaliteli hizmeti sunmak olduğunu belirten Başkan Tanğlay, “İki yıl içinde adeta kentimizde bir hizmet seferberliği ilan ettik. Çalışmalarımız belirlenmiş program dahilinde 13 mahallede yoğun ve titizlikle sürdürülmektedir. Yama asfalttan ve çukurlardan kurtarılan Yükseliş mahallesi sıcak asfaltla buluştu. Bu hizmeti sunarken de en kaliteli ve ömürlük malzeme kullanarak halkımızın rahata kavuşması için yoğun bir çalışma içine girdik. Bu çalışmalar alanında uzman teknik ekipler tarafından belirlenmiş program dahilinde vatandaşları mağdur etmeden bitirdik. Diğer mahallelerde belirlenen program dahilinde çalışmaları tamamlayacağız“ dedi.