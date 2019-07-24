Bitlis Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği

Belediye bünyesinde açılan kursları ziyaret eden Başkan Tanğlay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan'dan faaliyetlerle ilgili bilgi alırken kursiyerlerle de sohbet etti. Belediyenin, gençlere ve kadınlara yönelik kültürel ve sanatsal eğitimleri önemsediğine dikkat çeken Başkan Tanğlay "Geleceğimiz olan gençlerimiz kültür merkezlerimizde yetişiyor, gençliğimize sahip çıkıyor, hak ettikleri hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde bilgisayar, resim, bağlama, gitar, akıl oyunları, değerler eğitimi gibi çok çeşitli alanlarda kurslar veriyoruz. Bunların yanında öğrenciler için eğitime destek kursları düzenliyoruz. Tüm bu kurslarımızın amacı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, sanal ortamın tehlikelerinden, kötü arkadaşlıklardan uzak tutmak, sporu, bilimi, sanatı sevdirmek, milli ve manevi değerlerimizi sahiplenen gençler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öte yandan aynı zamanda öğrenci olan kursiyerler için de okul eğitimlerine destek olacak programlara sahip kurslar da düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Tanğlay "Kurslara devam eden hanım kardeşlerimiz ise kurs merkezlerimizde bir yandan eğitime devam ederken bir yandan da kişisel ilgi ve yeteneklerini geliştiriyorlar. Bu merkezlerimizde açtığımız kurslarımıza katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bitlis Belediyesinin Kadın Yaşam ve Toplum Destek Merkezi bünyesinde kadınlara dönük açmış olduğu kursları da ziyaret eden Başkan Tanğlay kursiyerlerle sohbet etti.