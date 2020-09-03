Bitlis Belediyesinden temizlik çalışması

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında kent genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne geçen ekipler, halkın park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor. Ekipler, çalışmaları kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpleri de temizliyor.