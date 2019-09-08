Bitlis Belediyesinden yol çalışmaları

Bitlis Belediyesi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 4. Etap ile Tatvan Devlet Hastanesine yeni imar yolu açtı. Göreve geldikleri 5 aylık sürede söz verilen 50 projeden kısa sürede 19 projeyi hayatta geçiren Bitlis Belediyesi, projelerin yanı sıra vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor. Belediye, alt ve üst çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında başarılı hizmetlere imza atıyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşların talepleri doğrultusunda TOKİ 4. Etap ile Tatvan Devlet Hastanesi'ne yeni imar yolu açan belediye, yolu asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Yapımı tamamlanan yolu inceleyerek Fen İşleri Müdürü Murat Yıldız'dan bilgi alan Başkan Nesrullah Tanğlay, vatandaşların refahı için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Ulaşımdaki sıkıntıları en aza indirmek için yeni imar yolları açtıklarını aktaran Başkan Tanğlay, “Çağdaş şehircilik anlayışının en temeli yol hizmetidir. Eğer yolunuz yoksa diğer hizmetlerin kıymeti pek yoktur. Dolayısıyla yol medeniyete açılan kapıdır. Bugün Bitlis'imizin birçok yerinde eş zamanlı olarak yol çalışmaları yapıyoruz. Söz verdiğimiz projelerimizin yanı sıra vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni imar yolları yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu yolları daha rahat kullanabilmesi için duvar, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını da yürütüyoruz. Yaşanabilir bir Bitlis için hizmetlerimiz devam edecektir” dedi.