Bitlis Belediyesinden yol çalışmaları

Bu kapsamda Yükseliş ve Beşminare mahallelerinde altyapısı tamamlanan yollar düzeltilerek kaldırım ve sathi kaplama çalışmalarını da tamamladı. Vatandaşların yol ve kaldırımları rahat ve huzurlu kullanmaları için çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüten belediye, vatandaşların isteğini de dikkatte alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Yol medeniyettir” diyerek kentte yolları en güzel şekilde yaptıklarını söyledi. Başkan Tanğlay, “Biz de yol medeniyettir ilkesinden hareketle başta şehir merkezi olmak üzere kentin tüm bölgelerindeki asfalt eksikliklerini gideriyoruz. Şehrin prestij caddeleri Bitlis'e yakışır hale getirilirken, merkezden mahallere ulaşan yollardaki bozuklukları da onarıyoruz. Bitlis'in yaşanılabilir bir kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken, ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.