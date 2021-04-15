Bitlis Belediyesinden yol ve kaldırım yıkama çalışması

Ekipler Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımlarda yıkama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler önce kaldırımlardaki çöp ve toz birikintileri süpürürken, diğer ekipler de kaldırımları yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüren ekipler, caddeleri ve ara sokakları tazyikli su ile yıkayarak toz ve birikintilerden arındırma işlemini gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yürütülen yol ve kaldırım yıkama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların genel sağlığını ilgilendiren konularda son derece hassas davranarak, belediye çalışmalarının olmazsa olmazlarından birisinin de çevre temizliği olduğunu ifade etti. Başkan Tanğlay, “Kentimizin temizliği ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz oldukça titiz bir şekilde çalışmaktalar. Yol ve kaldırım yıkama çalışmalarımız iş ve çalışma programımız dahilinde ihtiyaç duyulan noktalarda devam edecek” dedi.