Bitlis Belediyesini karla mücadele çalışmaları

Meteorolojinin Mart ayının ilk gününde yaptığı uyarıyla birlikte teyakkuza geçen Bitlis Belediyesi ekipleri, karın yağmasıyla birlikte 13 mahallenin tamamında çalışmalarına başladı. Çarşamba günü öğleden sonra yağmaya başlayan kar, akşama doğru tipiye çevirerek yoğunluk kazandı. Bitlis Belediyesi ekipleri il genelinde ka küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ana arterler, meydanlar, sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, çalışmalara karın olumsuz etkileri geçene kadar devam edilecek.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın özellikle ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz yoğun mesai harcadı. Buralarda gerekli yerlerde küreme ve tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kar yağışı nedeniyle mahallelerimizde hiçbir yolumuz kapanmadı. Mevsim şartlarına göre, ilimize en iyi hizmeti sunma gayretimiz sürecek” dedi.