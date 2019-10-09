Bitlis Belediyesinin parke çalışmaları devam ediyor

Kilit parke çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilimiz daha modern bir hale kavuşacak. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Atatürk, Taş ve Yükseliş mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Zeydan Mahallesi Kat Sokakta kilit parke çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz” dediler.