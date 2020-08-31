Bitlis Belediyesinin parke döşeme çalışmaları

Belediye ekipleri, Saray Mahallesi'nde yollar ve ara sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında reglaj, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile ilimiz daha modern bir hale kavuşacak. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönül belediyeciliği anlayışını şiar edinerek hep birlikte Bitlis'imize hizmet etmeye devam inşallah” dedi.