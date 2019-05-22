Bitlis Belediyesinin parke yenilme çalışması

Bu kapsamda TOKİ 4. Etapta çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğünün altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde yollar kilitli parkeyle yenileniyor. Altyapı çalışmaları biten cadde ve sokakların yol ve kaldırımlarını baştan aşağı düzenlemeye devam ettiklerini belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bu çerçevede Beşminare Mahallesi TOKİ 4. Etaba bağlı sokaklarda sorunsuz yaya ve taşıt ulaşımı sağlamak üzere düzenleme çalışması başlattıklarını bildirdi. Tanğlay, bunun için ilk olarak eski ve hasarlı tüm yapıları sökmeye başladıklarını ifade ederek, “Cadde ve sokaklarımızda doğalgazla birlikte belediyemiz altyapı hatlarının yenilenmesi ve diğer kurumların altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlıyoruz. Bu sayede yolların tekrar tekrar kazılıp açılmasına ve bozulmasına müsaade etmemiş oluyoruz. Bu bölgede de aynı şekilde başlattığımız çalışmaları da kısa sürede tamamlayıp gerekli tüm altyapı ihtiyaçları karşılanan diğer cadde ve sokaklarımızı da süratle düzenlemeye devam edeceğiz. Bitlis'imizi yaşanılabilir güzel bir kente dönüştürmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir” dedi.