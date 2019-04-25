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Bitlis Belediyesi'nin temizlik çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesi ekipleri, kentte bulunan boş arazilerde temizlik çalışması yaparak çöpleri topladı.


Bitlis Belediyesi temizlik işçileri şehrin güzel ve temiz görünmesi için mahalle aralarında, yol kenarlarında, yamaçlarda, patika yollarda vatandaşların gelişigüzel attığı çöpleri topluyor. Belediyenin düzenli olarak temizlik faaliyetlerinde bulunmasına rağmen çok kısa sürede bazı mahallelerde boş araziler çöplerle dolup taşıyor. Gazibey, Şemsi Bitlis,Yükseliş, Zeydan ve Saray mahallesindeki boş arazide 10 kişilik ekiple gün boyu yapılan temizlik faaliyetinde kamyonlarca çöp toplandı. Belediye bu bölgede oturan vatandaşların yanı sıra iş yerlerinin, bölgedeki patika yolları kullanan vatandaşların çöplerini boş araziye atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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