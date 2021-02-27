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Bitlis Belediyesinin yeni logosu belirlendi

Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen logo yarışmasında Tatvanlı fotoğraf sanatçısı ve grafiker Ejder Bakırhan birinci oldu.


Bitlis Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan logo yarışmasına 286 tasarımcı, 332 çalışma ile katıldı. Yapılan oylamaların ardından ilk 10'a kalan çalışmalar düzenlenen anketle halk oylamasına sunuldu. Oylamada ilk 5'e kalarak ödüle layık görülen çalışmalar en çok alınan oya göre sıralandı. Seçici komisyonun değerlendirmesi ve oylama sonuçları neticesinde Bitlis'in Tatvan ilçesinden yarışmaya katılan fotoğraf sanatçısı ve grafiker Ejder Bakırhan birinci olurken, Trabzon'dan katılan grafiker Neslihan Şıkman ikinci, Mardin'den katılan grafiker Recep Arslan ise üçüncü oldu.


Yarışma sonunda kısa bir değerlendirme yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, uzun ve yorucu bir süreç sonunda yeni logonun belirlendiğini ifade ederek, “Hepsi birbirinden güzel ve değerli çalışmalardı. Seçerken zaman zaman zorlandık. Son olarak da halkımızın beğenisine sunduk. Çıkan oylama sonucunu esas aldık. Yarışmaya katılarak emek ve mesai harcayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimizi en güzel şekilde temsil edeceğine inandığımız bir çalışma oldu. Seçilen logomuzu birkaç küçük revizyondan sonra resmi olarak kullanmaya başlayacağız” dedi.

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