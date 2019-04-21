Bitlis beyaza büründü

Bitlis'te nisan ayının son günlerine girilmesine rağmen lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Dün gece saatlerinde özelikle Bitlis'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu gün aksam saatlerine doğru şehir merkezinde de yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Baharı bekleyen Bitlisliler Nisan ayının son günlerine rağmen yeniden kar sürpriziyle karşılaştı. Özellikle Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kent merkezi tamamen beyaza büründü. Nisan ayında lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Baharı beklerken Bitlisliler yeniden kar yağışına maruz kalırken, kara hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla karla kaplanan araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

Öte yandan yoğun kar yağışı sebebiyle Tatvan -Van karayolu arasında görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti.