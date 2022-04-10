Bitlis Emniyet Müdürü Özcan'ın ‘10 Nisan' mesajı

kuruluşu yıldönümü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Emniyet Müdürü Özcan, mesajında, "Türk Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere görevi başında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimiz ve emekli emniyet mensuplarımıza sağlık ve huzur temenni ediyor, vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, görevi başındaki tüm personelimize, fedakar eş ve çocuklarına sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.