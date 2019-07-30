Bitlis İHH'dan “kurban bağışı” çalışması

İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de hayırseverlerin bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlayan Bitlis İHH, kurban bağışları için kolları sıvadı. Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için çalışma yürüten Bitlis İHH, hayırseverlerin kurban desteklerini bekliyor. Bitlis İHH'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, “27 yıldır olduğu gibi bu yıl da yeniden yola çıkıyoruz. Kurbanlarınızı Türkiye dahil 90 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Siz de kurban hisselerinizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz. Bu yıl kurban bedelimiz 850 TL. Sizden aldığımız kurbanlarınızı ümmet coğrafyasına ulaştırıyoruz ve inşallah mazlumları tekrar kurbanlarınızla sevindireceğiz” dedi.

Hayırseverlerden kurban bağışı beklediklerini ifade eden Taşcan, “Vekâlet yoluyla kurbanlarını Bitlis İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. Vekâlet yoluyla kurbanlarını Bitlis İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler; kurban bağışlarınız için Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Ziraat Bankası Tatvan Şubesi Hesap No: 89710371 5001 IBAN: TR93 0001 0004 4189 7103 7150 01 hesabına kurban bağış bedelini hesaba yatırırken açıklama kısmına ad-soyadı, telefon numarası, ülke adı ve kurban bedeli yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi ve dualarınızı bekleriz. Ayrıca kampanyanın detayları için de Tatvan Belediyesi arkasında bulunan dernek binamıza şahsen başvurabilir ya da 0434 827 20 10 nolu telefon numarasından bilgi alabilirler” diye konuştu.