Bitlis İHH'dan Ramazan çalışmaları

Her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahipleri ve yetim aileleri unutmayan Bitlis İHH, bu ailelere gerekli yardımları ulaştırmak için kolları sıvadı. Bitlis İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında, İHH genel merkezi ve hayırseverlerin destekleri ile bu yıl il genelindeki ihtiyaç sahipleri ve yetim ailelere bin 500 koli Ramazan kumanyası dağıtıp, bin 100 yetimi ise giydirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra, yine yetim ailelere yönelik iftar programları düzenlemeyi planlayan Bitlis İHH, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki daha çok ihtiyaç sahibine el uzatma noktasında ise hayırseverlerin desteklerini bekliyor.

Bitlis İHH'nın Ramazan faaliyetleri ile ilgili bilgilendiren Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, bu Ramazan'da da yetim aileler ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamak için Bitlis İHH olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yürütülen tüm faaliyetlerin hayırseverler ve gönüllülerin destek ve katkılarıyla yürütüldüğünü belirten Bitlis İHH Başkanı Taşcan, “Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da yine kolları sıvayıp çalışmalarımıza başladık. Bu yılki çalışmalarımız kapsamında ilk etapta İHH genel merkezimizin ve hayırseverlerin destekleri ile bu yıl il genelindeki ihtiyaç sahipleri ve yetim ailelere bin 500 koli Ramazan kumanyası dağıtıp, bin 100 yetimi ise giydirmeyi hedefliyoruz. Yine bunun yanı sıra yetim ailelere yönelik iftar programlarımız olacak. Tüm bunların yanında yine; Türkiye'den yola çıkarak Afrika'dan Balkanlara, Ortadoğu'dan Uzak Asya'ya, farklı iklim ve coğrafyalarda kapıları çalacak, kumanya, fitre, zekat bağışlarının yanı sıra iftar yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp, yetim çocukları bayramlıklarla sevindirip mazlumlara yalnız olmadıklarını hatırlatacağız. Bu yılki sloganımız Ramazan birlikte güzel. Bunun içinde bu yıl Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın 5 yolunu belirledik. Bunlar, zekat, fitre, kumanya, iftar ve bayramlıklardan oluşuyor. İnşallah bizler bir yandan bunları gerçekleştirirken diğer yandan ise hayırseverlerin desteklerini almaya devam edeceğiz” diye konuştu.