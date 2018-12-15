Bitlis İHH'dan “Yemen” için yardım kampanyası

Yemen halkına yardım ulaştırabilmek amacıyla Bitlis İHH olarak nakdi yardım kampanyası başlattıklarını belirten Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, yapılacak yardımlarla bir nebze olsun Yemen'deki mağdur ailelerin sıkıntılarının giderilebileceğini söyledi. Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden kriz nedeniyle 21 milyon insanın ciddi anlamda gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşandığını ifade eden Taşcan, Yemen'deki iç savaştan dolayı 7 bin insanın öldüğünü, 3 milyon insanın ise evini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Bitlis İHH olarak bizlerde adeta insani krizin yaşandığı Yemen'deki mağdur ailelere yardım ulaştırabilmek adına nakdi yardım kampanyaları başlattık. Kampanya kapsamında toplanacak tüm yardımları Yemen'deki mağdur kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu yardımlarla bir nebze bile olsa belki o ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermiş olacağız. Bu anlamda başlatmış olduğumuz yardım kampanyamıza destek sunmak isteyen hayırseverler Bitlis İHH adına Albaraka Türk Bankası Tatvan Şubesinde bulunan 'TR96 0020 3000 2017 1313 0000 01' nolu yardım hesabımız aracılığıyla yardımlarını bizlere ulaştırabilirler. Ayrıca kampanyanın detayları için de Tatvan Belediyesi arkasında bulunan dernek binamıza şahsen başvurabilir ya da 0434 827 20 10 nolu telefon numarasından bilgi alabilirler. Bu vesile ile yardım kampanyasına destek sunacak olan herkese teşekkür ediyoruz. Şimdiden Allah yapacakları hayırları kabul etsin, Yemen halkının da yar ve yardımcısı olsun.” Diye konuştu.