Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden “Kalbinizi Ödüllendirin” etkinliği

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Kalbinizi Ödüllendirin" sloganıyla ‘Dünya Kalp Günü' etkinliği düzenlendi.

Kalp ve damar sağlığının önemini vurgulamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile vatandaşlar bilgilendiriliyor. Dünya genelinde ölüm nedenleri sıralamasında birinci sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Bitlis Sağlık Müdürlüğünce "Kalbinizi Ödüllendirin" temasıyla etkinlik düzenlendi. Gençlerle bir araya gelen sağlık çalışanları ilk olarak vatandaşlara, sağlıklı beslenmeleri, hareket edip tütün ile alkolden uzak durarak kalp krizi riskini ve sağlığını koruyabileceği konularında bilgilendirme yapıldı. Ardından sağlık çalışanları ile gençler çeşitli spor hareketleri yaparak kalp ve damar hastalıklarına karşı bir adım attı. Etkinliğin sonunda gençlere pedometre (adımsayar) dağıtılarak hatıra fotoğrafı çekildi.