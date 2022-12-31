Bitlis Kalesi'ne tırmanmak isterken mahsur kalan genç ekipler tarafından kurtarıldı

Bitlis Kalesi'ne tırmanmak isterken kayalıklarda mahsur kalan genç ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli genç, kayalıklar üzerine kurulu Bitlis Kalesi'ne tırmanarak çıkmak istedi. Tırmandığı sırada kayalıklarda mahsur kalan M.K.'yı fark eden vatandaşlar, 112'yi arayıp bilgi verdi. İhbarı alan polis, 112 Acil Sağlık ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri, ip yardımı ile M.K.'nin bulunduğu alana inerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.