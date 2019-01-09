Bitlis kar hapsinde

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, evler ve arabalar ise kara gömüldü.

İl genelinde 297 köy yolu ulaşıma kapanırken, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler karda tamamen kayboldu. Kar kalınlığı şehir merkezinde yaklaşık 2 metreyi bulurken, dün gece saatlerinde ise Rahva bölgesinde kapanan Van-Bitlis-Muş karayolu ise 8 saat sonra tekrar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 297 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.