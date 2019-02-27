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Bitlis kar hapsinde

Bitlis’te kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 257 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edilirken, 257 köy yolu ise ulaşıma kapandı.


Dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yerdeki toplam kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte, 257 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kar yağışından dolayı okullara bir gün süre ile ara verilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler ise idari izinli sayıldılar.

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