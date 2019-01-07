Bitlis kara gömüldü

Bitlis'te dün akşam etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 282 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler kara gömülürken, adres ve yön direkleri adeta karda kayboldu. 282 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlatırken, belediye ve karayolları ekipleri de kent merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Okulların tatil edildiği, evlerin ve araçların karda kaybolduğu kentte, çocuk parklarına bırakılan çardaklar da karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı.