İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis kara gömüldü

Bitlis’te dün akşam etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 282 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Bitlis'te dün akşam etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 282 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildi.


Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler kara gömülürken, adres ve yön direkleri adeta karda kayboldu. 282 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlatırken, belediye ve karayolları ekipleri de kent merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.


Okulların tatil edildiği, evlerin ve araçların karda kaybolduğu kentte, çocuk parklarına bırakılan çardaklar da karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.