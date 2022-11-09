Bitlis KYK yurtlarında kalan öğrenciler için müzik şöleni

Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK öğrenci yurtlarında düzenlenen etkinlikle öğrenciler doyasıya eğlendi. BEÜ kampüsünde bulunan Beşminare KYK Yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birbirleri ve KYK çalışanları ile etkin iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla müzik şöleni düzenlendi. Gençlik merkezi gönüllüleri tarafından çalınan müzikler ile unutulmaz bir gece yaşayan binlerce öğrenci, hep birlikte halaylar çekerek eğlenceli vakit geçirdi.