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Bitlis Medeniyet Platformundan BEÜ Rektörüne ziyaret

Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri, Dönem Başkanı Cengiz Şahin önderliğinde Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Şahin'e; Bitlis İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Muzaffer Taşcan, Bitlis Birlik Vakfı Şubesi Başkanı Maşallah Albeni, Türk Kızılayı Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Sevgi Seli Dayanışma Derneği (SEVGİ-DER) Başkanı Hakan Torun Oral ve Genç Birlik Vakfı Bitlis Şube Başkanı Hakan Soyugüzel eşlik etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuklarıyla bir süre sohbet eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yardım, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

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