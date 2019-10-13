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Bitlis Özgüzeldere Spor 3 puanla tanıştı

Bitlis Özgüzeldere Spor, Bölgesel Amatör Ligde evinde konuk ettiği 1955 Batman Belediye Spor’u 2-0 mağlup etti.

Bitlis Özgüzeldere Spor, Bölgesel Amatör Ligde evinde konuk ettiği 1955 Batman Belediye Spor'u 2-0 mağlup etti.


Ligde 4. hafta maçları oynanırken, Özgüzeldere Spor ise ilk galibiyetini aldı. Hafta içinde çalıştırıcı değiştiren Özgüzeldere Spor, seyircisinin de desteği arkasına alarak rahat bir galibiyet aldı.


Bitlis Özügüzeldere Spor; Fatih Bolat ve Tümer Avizoğlulları'nın kırmızı kart gördüğü maçı 39 ve 79. dakikalarda 69 numara Muhammet Akif Sevinç'in attığı gollerde maçı kazandı.

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