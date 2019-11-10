İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor konuk ettiği Ağrı Patnos Spor’u evinde 6-3 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor konuk ettiği Ağrı Patnos Spor'u evinde 6-3 mağlup etti.


Bitlis şehir stadyumunda oynanan maça Özgüzeldere Spor'un cezasından dolayı seyirci alınmayınca, fanatik taraftarlarda stadın çevresinde bulunan evlerin damlarında maçı izledi.


Toplamda 9 golün olduğu maçta Bitlis Özgüzeldere'nin futbolcusu Arda Adımba 4 gole imzasını attı. Özgüzeldere'nin golleri 45, 57, 83 ve 90. dakikada Arda, 47. dakikada Serdar ve 61. dakikada Muhammet'ten geldi.


Ağrı Patnos Spor'un golleri ise 7. dakikada Abdullah, 58 ve 63'üncü dakikada Yusuf'dan geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.