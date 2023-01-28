Bitlis, sanayide en çok istihdam artışı sağlayan il oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Sanayi Kapasite Raporu'na göre; 2021 yılına kıyasla 2022 yılında sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler sıralamasında yüzde 52,90 istihdam artış oranı ile Bitlis birinci sırada yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı. Rapora göre; sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 8,27 artarak 3 milyon 871 bin 480 kişi oldu. Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu il İstanbul olurken, 2021 ile karşılaştırıldığında 2022'de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler sıralamasında ise yüzde 52,90 istihdam artış oranı ile Bitlis birinci oldu. Rapora göre; Siirt yüzde 44,27 ile 2., Erzurum yüzde 39,63 ile 3., Şırnak yüzde 38,57 ile 4., Ardahan ise yüzde 37,04 ile 5. sırada yer aldı.

"Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO olarak şehirdeki yatırım ve istihdamı artırmak adına yaptıkları girişimlerin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. TOBB'un açıkladığı verilere göre; 2021 ile karşılaştırıldığında 2022'de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan iller sıralamasında yüzde 52,90 istihdam artış oranı ile Bitlis'in birinci sırada yer aldığını belirten TATSO Başkanı Bilal Adabağ, "TOBB, 2022 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiki verilere göre Bitlis ilimiz 2021 ile karşılaştırıldığında 2022'de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan iller sıralamasında yüzde 52,90 istihdam artış oranı ile birinci olmuştur. Bu bizim için büyük bir gurur ve mutluluk oldu. TATSO olarak bizler son 4-5 yıldır istihdama katkı sunabilmek ve yatırımcı işletmeleri bu bölgeye çekebilmek için büyük çabalar sarf ettik. Bitlis ilimizin daha önceki yıllarda açıklanan istatistiki verilerde hep son sıralarda görmek bizleri gerçekten üzüyordu. Ancak bu gün ise uzun yıllardır devam eden çalışmalarımızın meyvelerini vermeye başladığını görmek, Bitlis ilimizi zirvede görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu da yıllardır devam eden çabalarımızın amacına ve hedefine ulaştığını gösteriyor. Gerek organize sanayi ve gerekse diğer işletme mekanlarını kullanarak yapmış olduğumuz istihdam çalışmalarında büyük bir ivme kazandık. Bunda da en yüksek verimi sağlayan, en fazla yatırımı sağlayan sektörümüz kuşkusuz tekstil sektörü oldu. Tekstil sektörü ilimizdeki işsizliğin en minimum düzeye indirilmesinde çok büyük katkısı var. Bunun yanı sıra yine ilimizde yeni kurulacak ve önümüzdeki yıl faaliyete geçecek fabrikalarda var. İlimiz aynı zamanda önemli markaların da cazibe noktası oldu. Önümüzdeki yıl, yeni açılacak işletmelerle birlikte istihdama ciddi anlamda bir katkı daha sunulmuş olacak. Tüm bu gelişmeler büyük bir emek ve özveri sonucunda olan gelişmelerdir. Burada tekstil sektörü başta olmak üzere gıda, imalat, sanayi, mobilya ve diğer tüm sektörlerimizin katkıları gerçekten çok büyük. İnşallah ilimizde bu yıl faaliyete geçecek yeni işlemelerle birlikte istihdam sayımızı çok çok daha üst seviyelere taşımış olacağız. Ve bunun sonucunda da şehrimizdeki istihdam sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Ben bu vesileyle; yatırım ve istihdama değerli katkılarından dolayı tüm işletmelerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"2023 yılı sonunda işletme sayısı 55'i, istihdam sayısı ise 15 bini bulacak"

Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (BİTSİAD) Başkanı İrfan Demirkanoğlu ise, tekstil sektörü olarak Bitlis istihdamına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler sıralamasında Bitlis'in birinci sırada yer almasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Demirkanoğlu, "Devletimiz tarafından sağlanan destek ve teşviklerle ilimizdeki istihdam sayısı her geçen gün artmaktadır. İstihdamdaki en yüksek katkı ise kuşkusuz biz tekstil sektöründen gelmektedir. Bu günde açıklanan verilerde elde edilen başarıda bunu bir kez daha gördük. Bu bizim için bir gurur oldu ve inşallah devamı da gelecektir. Şu an ilimiz genelinde halihazırda 40 aktif tekstil işletmemiz faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerimizin sağladığı istihdam sayısı yaklaşık 10 bin civarındadır. Buna ilaveten bu yıl açılacak olan 10 tane işlememiz daha olacak. Bununla birlikte ilimizdeki tekstil firma sayısı 55'e çıkmış olacak. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz istihdam rakamı ise 15 bin civarında olacaktır. Bu vesile ile ilimiz istihdamına katkı sunan tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tekstil işletmecilerinden Besim Demirkan da, tekstil sektörü olarak 2022 yılında iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirdi. Sağlanan destek ve teşviklerle Bitlis'te yatırım ve istihdamın arttığını kaydeden Demirkan, sağlanacak yeni destek ve teşviklerle bu sayıların çok daha üst sevilere çıkacağını ifade etti.

Öte yandan; devlet destekli yatırım ve teşviklerle kabuğunu kıran Bitlis kısa sürede adata göçü tersine çevirmeyi başardı. Her geçen gün yeni açılan işletmelerle ilin ekonomi ve kalkınmasına katkı sunulurken, ildeki işsizlik ve istihdam sorunu da büyük ölçüde çözüme kavuşuyor.