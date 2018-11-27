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Bitlis, şehidini uğurluyor

İstanbul Sancaktepe’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan son yolculuğuna uğurlanıyor.


İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit olmuştu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan için, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde tören düzenleniliyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Şehit Aslan için Güroymak Spor Salonunda yapılan törene Vali Oktay Çağatay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, kurum amirleri, askeri erkan, polisler, vatandaşlar ve ailesi katılıyor. Törenin ardından şehidin Budaklı köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

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