Bitlis şehitleri için uğurlama töreni düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yürütülen Eren-11 Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen Güvenlik Korucusu Yücel Aki ile Teğmen Baki Koçak için uğurlama töreni düzenlendi.

Tatvan ilçesinin Anadere köyü kırsalında yürütülen 'Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda, dün gece bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıkmıştı. Çatışmada Güvenlik Korucusu Yücel Aki olay yerinde, Teğmen Baki Koçak ise kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehitler için Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ile başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve duanın yapılmasıyla Güvenlik Korucusu Yücel Aki defnedilmek üzere Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne, Teğmen Baki Koçak ise memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.