Bitlis Sporcu Fabrikası açılış için gün sayıyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından 6 bin metrekarelik alana inşa edilen ‘Sporcu Fabrikası' inşaatında sona yaklaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Tatvan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olan ‘Sporcu Fabrikası' çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bitlis ve ilçelerinde ülkeye farklı spor branşlarında başarılar kazandırmak, yetenekli öğrenciler keşfetmek, olimpiyatlara ve milli takımlara sporcu yetiştirmek gayesiyle 7 branştan yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapacak olan ‘Sporcu Fabrikası' açılışı için vatandaşlar gün sayıyor. Tatvan Belediyesi tarafından Kültür Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin metrekarelik kapalı alana inşa edilen dev spor tesisi inşaatının önemli bölümü tamamlandı. Tesisteki çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ‘Sporcu Fabrikası'nın nisan ayı itibariyle hizmete açılacağını söyledi.

“Sporcu Fabrikamızın sonuna yaklaştık”

Müsabaka standartlarına uygun inşa edilen tesiste birçok sporcu yetiştirileceğini dile getiren Başkan Geylani, “Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda 7 ayrı salonu olan ve 7 branşın aynı anda spor yapabileceği çok geniş bir projenin sonuna yaklaştık. Burayı Bitlis'imize, hatta Türkiye'ye yetiştirecek sporcuların eğitim alabileceği bir spor okulu tarzında görebiliriz. Buradaki gayemiz, Bitlis'teki yetenekli öğrencileri keşfederek uygun şartlarda olimpiyatlara ve müsabakalara yetiştirmelerini hedefliyoruz. 7 farklı branşta kullanılabilecek salonumuz var. Bu çok maksatlı salonlarımız basketbol, voleybol, hentbol takım oyunlarının oynanabileceği çok geniş alanlara sahip. Bunlar antrenman maksatlı yerler. Ahşap birinci sınıf parkeyle müsabaka standartlarına uygun halde planlandı. Bununla beraber 6 ayrı salonumuz var. Bu 6 ayrı salonda yine bireysel sporların yapılabileceği judo, tekvando, güreş, jimnastik ve fitness salonlarının olduğu farklı branşların, bireysel sporların yapılabileceği çok maksatlı salonlar. Yapılan bütün salonlar, müsabaka standartlarında zeminleri yapıldı. Sporcularımızın ve gençlerimizin, gidecekleri müsabakalarda hiçbir acemilik yaşamadan burada donanımlı eğitim alarak hem ülkemize hem de ilimize büyük başarılar sağlamasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tesislerin yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Geylani, “Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortak çalışmasıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bitlis-Tatvan ziyaretleri çerçevesinde Tatvan'ımıza böyle büyük bir eseri kazandırdı. Aramızda yaptığımız iş protokolü çerçevesinde Tatvan'ımızda bugün inşaatı bitmek üzere olan çok maksatlı sporcu fabrikasıyla beraber kapalı yüzme havuzu, kapalı ve açık tenis kortları, FİFA standartlarında futbol sahası ve gençlik merkezi projeleri kazandırıldı. İlçeye verdiği desteklerden dolayı da başta Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, bununla beraber Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Nisan ayının ortalarında sporcu alımına başlamayı hedefliyoruz”

Nisan ayı itibariyle sporcu kayıtlarına başlamayı hedeflediklerini belirten Geylani, “Nasip olursa nisan ayının ortalarında sporcu alımına başlamayı hedefliyoruz. Sporcu fabrikamız sadece Tatvan için değil Bitlis geneline hitap edecek. Aynı zamanda bölgede bu alanda gelip yaz kampları kurup eğitim süreçlerini tamamlamak isteyen bütün vatandaşlarımıza hizmet edecek, onlara da açık olacak inşallah. Eğitimler tamamen ücretsiz şekilde sabah erken saatlerden geç saatlere kadar mevsim şartlarına uygun olarak Tatvan halkına hizmet edecek” diye konuştu.