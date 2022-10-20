Bitlis tarihinin gün yüzüne çıkmasına sayılı günler kaldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentin binlerce yıllık tarihini Türkiye'ye ve dünyaya armağan etmek için çalıştıklarını belirterek, “Bin 400 metrelik dere üzerindeki 10 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmalarını yaklaşık bir ay sonra tamamen bitirmiş olacağız” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitlis'te yürütülen dere ıslah ve millet bahçesi çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Gazibey Köprüsü'nden eski sanayi sitesine kadar olan alanda dere ıslahının yanı sıra millet bahçesi ve 10 tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamalarda bulunan Vali Oktay Çağatay, bu çalışmaların tam olarak bitmesinin ardından Bitlis'in yerli ve yabancı olmak üzere milyonlarca turisti ağırlayacağını söyledi. Bitlis şehir merkezinde betonarme binalarının altından kalan tarihi köprülerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte han, hamam ve cami gibi diğer tarihi eserleri de turizme kazandıracaklarını belirten Vali Çağatay, tüm çabalarının kentin binlerce yıllık tarihini Türkiye'ye ve dünyaya armağan etmek olduğunu ifade etti. Vali Çağatay, “2021 yılı Ağustos ayında boşaltmaya başladığımız Bitlis Dere üstündeki faaliyetimize öncelikle dere üstünü işgal eden yapıları yıkarak başlamıştık. Devamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından ihalesi yapıldı. Dere üstündeki rekreasyon ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimiz noktada bin 400 metrelik dere üzerindeki 10 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmalarını yaklaşık bir ay sonra tamamen bitirmiş olacağız. 1500'lü yıllardan kalma tarihi köprüler orijinal haline tam bir ay sonra kavuşmuş olacak. Tabi önümüz kış. Vatandaşlarımızın merak ettiği konu, ‘Kış girdiğinde biz zorlu kış koşullarında zorlanacak mıyız?' Artık yarından itibaren de Nur Caddesi dediğimiz bu caddede asfaltlama çalışmasına başlıyoruz. 10 gün içinde de asfaltını bitireceğiz. Rekreasyon ve düzenleme alanındaki bütün betonarme işlerini ve kaplama işlerini de kışa girmeden bitirmiş olacağız. Bahar aylarında sadece yeşillendirme çalışmalarına başlayacağız. Onu da nisan ayında bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Önümüzdeki haftalarda tur operatörlerini ilimize davet ettik” diyen Çağatay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kendileri Bitlis'i çok güzel bir destinasyon olarak değerlendiriyorlar. Biz de son düzenlemeleri göstereceğiz. Buradaki oteller ve STK temsilcileri ile buluşturacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren Bitlis'i Türkiye'deki en güzel destinasyonlardan birisi olarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız.”