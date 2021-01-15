İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis-Tatvan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Bitlis-Tatvan karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 20.00 sıralarında Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkiinde meydana geldi. Van'dan Diyarbakır yönüne giden ve şoförünün ismi belirlemeyen 34 YK 3899 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Yan duran otobüste bulunan yolcular ve şoför yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.