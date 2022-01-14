Bitlis uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapmış olduğu operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen planlı faaliyet kapsamında; uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “6 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Bitlis il merkezi ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak 55 personel ve 10 ekibin katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 42 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Planlı faaliyet kapsamında daha önceki 9 ara yakalamada 17 şüpheliye işlem yapılmıştır. Gözaltına alınan 6 şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiş, 4'ü tutuklanmış ve 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edilecektir” denildi.